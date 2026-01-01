По първоначални данни през 2025 г. са регистрирани общо 80 348 престъпления, от които 86,7% – против личността и собствеността на гражданите и 13,3% – икономически. Спрямо 2024 г. е отчетено намаление на регистрираните престъпления с 6,6%, пише в годишния доклад за дейността на МВР през м.г. Разкрити са 39 960 от регистрираните в периода престъпления или 49,7%.

При телефонните измами е отчетено увеличение от 36,9%. През 2025 г. са регистрирани 386 телефонни измами спрямо 282 за 2024 г., което е със 104 престъпления повече. Най-много са регистрирани в областите Пловдив – 71 и Плевен – 39. От регистрираните през периода телефонни измами са разкрити 103 (26,7%) и са установени 107 извършители на такива престъпления.

През 2025 г. деца са извършили 2374 кражби, което е намаление със 7,9% спрямо 2024 г. Останалите криминални деяния, извършени от малолетни и непълнолетни, имат малък относителен дял, пише в доклада. Престъпленията, свързани с наркотици, извършени от деца, се увеличават с 3,6%, а хулиганствата са с 18,4% повече в сравнение с 2024 г. Броят на разкритите престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, намалява с 5% в сравнение с предходната година – през 2025 г. са били 5182, а през 2024 г. – 5453.

Общият брой разследвания в структурите на МВР е 148 477, от тях 137 389 са по общия ред, а 11 088 – бързи производства. Приключени и изпратени в компетентните прокуратури са общо 95 597 разследвания, от които 30 982 са с мнение за повдигане на обвинение с обвинителен акт, 35 811 с мнение за прекратяване на наказателното производство и 28 804 с мнение за спиране на наказателното производство. Разследването по всички досъдебни производства е приключено в законоустановените срокове.