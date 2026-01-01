Централната избирателна комисия (ЦИК) реши да изпрати писмо до министър-председателя и министъра на електронното управление, с копие до районните избирателни комисии, с което да даде указания към Министерския съвет (МС) за осигуряване на пломбите за сигурност, които се поставят на белите чували, в които ще се съхраняват изборните книжа от гласуването на 19 април.

ЦИК: Държавата отказа да пломбира машините за гласуване

С оглед на това, че пломбите представляват изборни материали, на основание чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс доставката на пломбите трябва да бъде осигурена от Министерския съвет, като тяхна е преценката дали това да бъде централизирано или да се възложи на областните управители и кметовете, обясни председателят на ЦИК Камелия Нейкова по време на днешното заседание.

Тя посочи, че редът за поставяне на пломбите за сигурност е оказан в методическите указания на ЦИК към секционните избирателни комисии по прилагане на Изборния кодекс, които указания се предвижда по-късно днес да бъдат приети.