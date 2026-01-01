Недекларирани 220 000 евро установиха митнически служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Парите са открити в чанта с шоколадови изделия, съобщиха от Агенция „Митници“.



На 20 март на пункта пристига влекач с полуремарке, пътуващ без товар, от Румъния през България за Турция. Шофьорът, с турско гражданство, заявил пред митническите служители, че не пренася нищо за деклариране.

Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина на горното легло е открит пътнически сак, пълен с различни шоколадови изделия. Под тях митническите служители установяват фолирани пачки с еврови банкноти в купюри от 50 и 100 евро с обща стойност 220 000 евро.



По случая е започнато разследване от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура – Хасково в Териториално отделение – Свиленград.