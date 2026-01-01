Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и браншови организации настояват в съвместна позиция до служебните премиер, министри на енергетиката и на външните работи за спешни национални мерки за компенсиране на високите цени на електроенергията за индустрията.

Позицията е във връзка с решенията на Европейския съвет от 19 март 2026 г., както и с направените изявления от председателя на Европейската комисия и председателя на Европейския съвет относно въздействието на енергийната криза върху европейската икономика.

Българската енергоинтензивна индустрия формира приблизително 26 на сто от брутния вътрешен продукт и има ключова роля за заетостта, регионалното развитие и стратегическите вериги. В настоящата среда на високи и волатилни енергийни цени липсата на адекватни компенсаторни механизми създава реален риск от загуба на конкурентоспособност, ограничаване на производството и изместване на инвестиции извън страната и Европейския съюз, се посочва в позицията.

Според организациите липсата на своевременна реакция ще има пряко и незабавно отражение върху икономическата активност в страната, включително чрез съкращаване на производства, загуба на работни места и изместване на инвестиции извън България.

Организациите призоват за незабавни действия за ускорена нотификация на механизма за подкрепа на индустрията с актуализиран размер на компенсациите за 50 на сто от консумираната електроенергия при долен праг от 50 евро/мвтч (вместо 63,9 евро/мвтч).

Според тях България трябва да заеме активна и последователна позиция в предстоящите европейски дискусии, свързани с промени на ETS, CBAM, мрежовите такси и данъчната рамка, както и да се осигури ефективна координация между институциите и индустрията при разработването на приложими решения.

Позицията е подписана от Боян Николаев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Добри Митрев, председател на Управителния съвет (УС) на Българската стопанска камара, д-р инж. Никола Рангелов, председател на УС на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Михаил Полендаков, председател на УС на Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ), Михаил Колчев, председател на УС на Българската камара на химическата промишленост (БКХП), Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).

Бизнесът ще плаща утре, 24 март, с над 26 процента по-евтин ток в сравнение с днес, сочат данните на БНЕБ.

При средна цена от 110,60 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес, 23 март, електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 24 март.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 151 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 26,75 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 92,17 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 129,11 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 100 005,50 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 130,70 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 132,21 евро (без ДДС) за мегаватчас.