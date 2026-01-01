За нов пункт с Турция към момента не се говори, приоритет е уголемяването на капацитета на сега съществуващите, каза директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ гл. комисар Антон Златанов пред медиите, при представяне на нова техника в авиобазата на дирекцията в София.

Припомняме, че на 14 март турският министър на търговията Йомер Болат по време на среща с представители на Международната асоциация на превозвачите съобщи за нов митнически пункт между Турция и България, който се планира да бъде отворен на север от ГКПП „Капъкуле“, информира сайтът „Хаберлер“.

Златанов посочи, че от две години текат процеси между България и Турция за разширяване на сега съществуващите три контролни пункта, което обаче е ангажимент на Агенция „Митници“, в момента се работи по проектни документации. Златанов отбеляза, че особена тежка е ситуацията на ГКПП „Капитан Андреево“ поради това, че през него минават двойно повече превозни средства, отколкото пунктът е пригоден да поеме.

Антон Златанов добави, че продължава тенденцията за намаляване на опитите за нелегално преминаване на границата от мигранти, като се работи срещу „каналджиите“. Той допълни, че се наблюдава внимателно обстановката в Близкия изток.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев също коментира, че няма промяна в тенденцията и всекидневно се следи какво се случва по българо-турската граница.

Целта на проектите е да се гарантира стабилно и интегрирано управление на външните граници, посочи министър Дечев и отбеляза, че така ще се подобри работата по граничния контрол. България е предната линия на Европа, отбеляза той.

Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България, заяви, че новата техника е конкретен резултат от европейската солидарност и споделената отговорност. Тя отбеляза, че България е пример в охраната на границата на ЕС и допълни, че ЕК ще продължава да помага на страната ни в опазване външните граници на съюза.

Пред медиите във връзка с предстоящите избори министър Емил Дечев заяви, че почти навсякъде се наблюдават опити за купуване на гласове и не би могъл да каже, че има някакъв район, в който няма такива процеси. Дечев добави, че всекидневно се получават нови сигнали, като отказа да посочи за кои партии най-често се правят опити за купуване на гласове.