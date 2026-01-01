На Терминал 2 на Летище „Васил Левски“ пристига бронзовата медалистка от XXV зимни олимпийски игри в Милано-Кортина Лора Христова.

„Чувствам се още по-добре, защото най-накрая мога да се отдам на приятните емоции. Много се радвам на всичките хора, които дойдоха да ме поздравят. Гордост е да представя Българите на Олимпийските игри. Виждайки всичките деца може да се каже, че съм осъзнала успеха си. Трябва да се направят бази за тренировки в България. силно се надявам успеха ми да повлияе и дано повече млади състезатели са мотивирани да се развиват.

Сега искам да наваксам със семейството и приятелите. Не се вижда зад кадър менталната ми подготовка и напрежението“, признава Христова.

„За мен не са проблем чуждите очаквания. Аз продължавам да си върша работата, както е било и досега. Вече повече състезатели ме познават, но отношението винаги е добре.

Не всеки ден е Великден, не може винаги представянето да е добро. Щях да повярвам, ако ми бяха казали, че ще съм трета на Игрите. Готова съм да бъда лидер на отбора, всички заимстваме една от друга“, добави медалистката пред медиите.

Лора Христова се класира 21-о място в спринта на 7,5 километра за жени в естонския зимен център Отепя от Световната купа по биатлон.

Българската биатлонистка, която през миналия месец спечели бронзов медал в индивидуалния старт на Олимпийските игри в Милано-Кортина, допусна един пропуск в двете стрелби и финишира с изоставане от 1:32.3 секунда след победителката Жулия Симон. Това е най-доброто представяне на Христова в дисциплината спринт и второто най-добро в кариерата й за Световната купа.

БТА

Французойката Жулия Симон стреля без грешка и измина дистанцията за 21:29.5 минути, записвайки втора поредна победа за Световната купа след успеха си в масовия старт в Контиолахти миналата седмица. Втора остана италианката Лиза Витоци с чиста стрелба и изоставане от 2.9 секунди, а трета е другата водеща френска състезателка Лу Жанмоно без грешка на стрелбището и на 22.9 секунди след Симон.

Лу Жанмоно от Франция си гарантира титлата в спринта за сезон 2025/2026. Французойката се нуждаеше от класиране в челната осмица на етапа в Отепя и го постигна, като е недостижима в дисциплината с 376 точки. Суви Минкинен е втора с изоставане от 91 точки преди последното състезание за сезона, като по този начин губи всякакъв теоретичен шанс за спечелване на „Малкия кристален глобус“ в това състезание от Световната купа.

В състезанието участваха още три български състезателки: Рая Аджамова е 66-а (0 грешки, изоставане от 2:53.6 секунди), Валентина Димитрова е 79-а (3 грешки в стрелбата, изоставане от 3:29.1 секунди), Мария Здравкова е 80-а (4 грешки, изоставане от 3:31.4 секунди след победителката)

В класирането за Световната купа води французойката Лу Жанмоно с 944 точки, пред финландката Суви Минкинен със 733 и Анна Магнусон с 718. От българските представителки най-напред е Лора Христова, която заема 46-о място с 88 точки.