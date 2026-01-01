София отново е домакин на Световната купа по художествена гимнастика. Почитателите на този красив спорт могат да проследят откриването, квалификациите и награждаването в индивидуалните и ансамблови състезания по NOVA и NOVA SPORT от 28 до 30 март.

Пред родна публика България ще бъде представена от европейската шампионка в многобоя Стилияна Николова, както и от европейска вицешампионка на лента Ева Брезалиева. Българският ансамбъл, воден от Весела Димитрова и Ясена Стойнева в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Магдалена Вълкова и Рая Божилова, ще се изправи срещу много трудни противници.

Световната купа е турнир, който традиционно събира най-силните гимнастички в света и поставя началото на новите големи битки в международния сезон. В индивидуалната надпревара ще излязат 92 гимнастички от 52 държави, което превръща турнира в една от най-силните спирки в календара на световната гимнастика. Истински спектакъл се очаква и при ансамблите, където 22 състава ще се борят за отличията.

Тази година надпреварата в София има още по-голяма стойност – тя е част от олимпийската квалификация за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г. Това превръща всяко изпълнение в още по-ценна битка за точки, престиж и място по пътя към Олимпиадата.

Откриването на Световната купа е в събота, 28 март, от 13:30 ч. по NOVA SPORT. Всички квалификации, както и официалната церемония по награждаването, ще бъдат излъчени по NOVA и NOVA SPORT .

Спортните журналисти на Нова Броудкастинг Груп ще бъдат на място, за да проследят всички детайли около състезанието и представянето на българските грации.