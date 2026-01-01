Дългоочакваният процес за най-тежката железопътна катастрофа в Гърция беше отложен за 1 април заради хаотични сцени в съдебната зала, съобщиха официални източници.

Стотици хора се събраха, за да присъстват на делото за сблъсъка на влакове през 2023 г., при който загинаха 57 души.

Три години след трагедията с 57 жертви: Започва делото за железопътната катастрофа край Лариса

Недоволство предизвика фактът, че залата се оказа твърде малка, за да побере всички желаещи, което доведе до остри реакции от страна на адвокати и близки на жертвите, според които мястото е неподходящо за разглеждането на случая.

Με απόφαση της έδρας το δικαστήριο θα διακόψει για να απομακρυνθούν τα ΜΜΕ. Αντιδράσεις απο συγγενείς θυμάτων.

Ρεπορτάζ : Γιάννης Κέμμος, Ευαγγελία Γιαννακέλου pic.twitter.com/zhKoG96ZhF — Flash.gr (@flashgrofficial) March 23, 2026

На 28 февруари 2023 г. при челен сблъсък между товарен и пътнически влак на главната линия между Атина и Солун загинаха 57 души, предимно студенти. Това е железопътният инцидент с най-много жертви в историята на Гърция.

Трагедията предизвика силно обществено недоволство и демонстрации в Гърция, при които към управляващите през последните години бяха отправени обвинения, че са забавили въвеждането на необходимите системи за безопасност по скоростната линия. Роднини на жертвите също така обвиняват властите, че се опитват да прикриват доказателства.