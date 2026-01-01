Един човек е загинал, а десет други са ранени, след като експлозия, вероятно възникнала при възпламеняване на газ, причини срутването на две сгради в централния истанбулски район Фатих вчера по обяд, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на изявление на валийството на Истанбул.
Seven people were rescued and hospitalized after two buildings collapsed in Istanbul's Fatih district following an explosion, reportedly caused by a natural gas leak.— Report News Agency (@reportaznews) March 22, 2026
According to Report, Istanbul Governor Davut Gül told TRT Haber that search efforts continue for one more… pic.twitter.com/jsLiB3pYaF
Според представители на институцията в хода на издирвателните операции, които са започнати веднага след инцидента, до момента е открито тялото на един гражданин, а десет други са измъкнати от развалините на рухналите сгради.
#SONDURUM - Fatih'teki iki bina neden çöktü?— Habertürk TV (@HaberturkTV) March 23, 2026
1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi enkazdan yaralı çıkarıldı. pic.twitter.com/lUdQLUUOkA
Спасените граждани са откарани в болница с различни наранявания, като един от тях е в критично състояние, информират още от валийството.
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz "10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 1 kişinin ise ne yazık ki cansız bedeni enkazdan çıkarıldı." dedi.https://t.co/Gv4ce9mgyn pic.twitter.com/LyzUM4ndiV— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) March 22, 2026
Днес валията на Истанбул Давут Гюл лично посети мястото на взрива и по-късно провери състоянието на ранените в болницата. В същото време турският министър на правосъдието Акън Гюрлек обяви, че Главната прокуратура на Истанбул вече е започнала разследване по случая.