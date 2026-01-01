Последните 11 години са били най-топлите на Земята от началото на измерванията през 1850 г., съобщи Световната метеорологична организация (WMO).

През 2025 г. средната глобална температура на въздуха е била с около 1,43°C по-висока от тази в „прединдустриалния“ период - преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива.

Временното охлаждане, причинено от естествения климатичен феномен „Ла Ниня“, означава, че 2025 г. не е била толкова гореща, колкото 2024 г., отбелязва „Би Би Си“

Въпреки това миналата година остава една от трите най-топли от началото на измерванията. Много учени вече смятат, че затоплянето се ускорява, макар че отбелязват, че температурите като цяло остават в рамките на дългосрочните прогнози.

WMO посочва и други доказателства, че климатът се променя по-бързо, отколкото сме наблюдавали досега.

Може би най-цялостният показател е количеството допълнителна топлинна енергия, която Земята поема.

Този „енергиен дисбаланс“ в крайна сметка задвижва климатичните промени и е достигнал нов максимум през миналата година, посочва WMO.

Докато учените все още изясняват точно защо Земята е натрупала толкова много допълнителна топлина през последното десетилетие, те не се съмняват, че парниковите газове, задържащи топлината - като въглеродния диоксид (CO2) - са основната причина за този дисбаланс.

Според WMO вследствие на човешки дейности като изгарянето на изкопаеми горива нивата на CO2 в атмосферата са най-високите от поне два милиона години насам.