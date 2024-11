Google News Showcase

включва България в световното си турне Summer Nights, съобщават организаторите от „БГ саунд стейдж“. Събитието еСлед турнето си в Северна и Южна Америка, младият Бочели се отправя на нова, по-голяма европейска обиколка. Миналата година той издаде дебютния си албум Matteo, приет добре от критиката. Албумът, по който са работили някои от най-големите имена в музикалната индустрия, включително Ед и Матю Шийрън, Паризи, Джеси Шаткин (работил с Майли Сайръс, Сия и Кели Кларксън) и Стюарт Кричтън (продуцирал Backstreet Boys), включва песни на английски и италиански. Като син на известния оперен певец в дебютния си албум Матео Бочелио с по-съвременно поп звучене., Матео Бочели, който е както изпълнител, така и композитор, вече е пял на повечето от най-престижните музикални сцени в света, наред с най-големите звезди в шоубизнеса. „В семейство Бочели той е закърмен с любов към музиката. За него тя е не просто професия, а истинска страст, начин на живот. Всичко това ясно проличава в дебютния му албум, а изпълнението му по-рано тази година на „Time To Say Goodbye“ заедно с баща му остави без дъх зрителите на 96-ата церемония на наградите „Оскар“, коментират от „БГ саунд стейдж“.Още в най-ранна детска възраст, Матео Бочели започва да свири на пиано и съвсем млад осъзнава, че музиката е неговото призвание. „Винаги съм обичал музиката, откакто бях малко дете. На 16-годишна възраст осъзнах, че музиката се превръща в нещо повече от страст, в смисъл на живота ми“, казва той.на живо е на 18-годишна възраст в Колизеума, в Рим, а през 2018 г. издава заедно с баща си Fall on Me – дует за връзката между родител и дете, който има над 400 милиона слушания по целия свят.Матео израства, слушайки опера и класическа музика, но е повлиян и от „големите гласове“ като Уитни Хюстън и Франк Синатра. В юношеството си той разширява музикалните си хоризонти и проявява интерес към поп музиката. Привлечен е от тогавашния изгряващ певец и автор на песни Ед Шийрън. „Наистина го смятам за гений“, казва Матео. През 2020 г. Матео композира Solo – любовна песен със звучене, преплитащо класическата ария със съвременните хитове.Chasing Stars e балада, която демонстрира високия регистър на изпълнителя. Песента разказва историята на баща, който учи сина си да открие себе си и „да бъде този, който е“. Песента е написана специално за него от Ед Шийрън, за когото Бочели споделя: „И двамата сме израснали в семейства, където музиката е била на голяма почит. Той написа тази песен, но излезе, че е написана специално за мен. Наистина се чувствам поласкан”.Матео Бочели издава композициите си– Fall on Me, например, е записана на английски, италиански, френски и руски език.