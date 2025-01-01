Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера. Оттук нататък в рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли по въпроса. Следствието е в ход. Работи се по всички версии. Само и единствено от резултатите от разследването, когато стане ясно какъв е случаят, можем да кажем, да правим изводи за какво е знак. В момента, докато не знаем точно какъв е случаят, не можем да правим и изводи. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов във връзка с нападението над бившия заместник-градски прокурор на София Иво Илиев.

"Правителството има приоритети, държавата има приоритети. Най-важното нещо за нас в момента е България да влезе в еврозоната и да пристигнат в България всички пари по ПВУ". Така вътрешният министър коментира новината, че "ДПС - Ново начало" ще подкрепи кабинета "Желязков".

"Подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни", каза Митов относно предложението за поставяне на металдетектори на входовете на училищата.

Той поясни, че Министерството на вътрешните работи не е предлагало извънредно увеличение на заплатите, различно от това, което би предложило Министерството на финансите. Министърът добави, че МВР ще се води от политиката, която ще предложи финансовото министерство в бюджетната сфера, засягаща заплатите.

Митов пред „Таймс“: Режимът на Путин работи с трафиканти, за да залее Европа с нелегални мигранти

"Никой няма нищо против миграцията, но тя трябва да е законна". Така Митов коментира изказванията, които направи пред британския вестник The Times. Припомняме, че в интервюто си за медията той заяви, че режимът на руския президент Владимир Путин работи с трафиканти, за да залее Европа с нелегални мигранти.

"Всичко, което се забелязва в България, се преодолява като заплаха", допълни министърът.

Днес вътрешният министър откри конференцията на Европол „От клик до престъпление: разследването на престъпления срещу интелектуалната собственост в дигиталната ера“. Организатор и домакин на срещата за 2025 г. е ГДБОП.

Във връзка с форума Митов подчерта, че България е водеща държава в борбата с този вид престъпност, която нанася щети на ЕС в размер на около 15 милиарда евро годишно.

„България като водеща и координираща страна по въпроса ще полага още по-големи усилия за намаляване на процента на престъпления срещу авторските права и интелектуалната собственост“, заяви той.