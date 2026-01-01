Изключително ниски температури бяха измерени в България през последното денонощие, показват данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).



Най-студено сред градовете е било в Кнежа, където са измерени минус 16,1 градуса. Следват Чирпан и Разград с по минус 11,6 градуса, Гоце Делчев - минус 11,5, София - минус 10,9, Велико Търново - минус 10,2, Шумен - минус 10,1, Кюстендил - минус 10,1, както и Русе с минус 10 градуса.



В Северна България температурите в много населени места са паднали под минус 9 градуса - Плевен (минус 9,6), Свищов (минус 8,8), Ловеч (минус 8,4) и Оряхово (минус 8). В Южна България Пловдив е отчел минус 7,5, Хасково - минус 8,1, а Стара Загора - минус 8,6 градуса.

НИМХ

По Черноморието също е било студено, макар и с по-високи стойности – Варна с минус 5,7, Бургас – минус 3,9, Ахтопол – минус 5,3, а Калиакра – минус 4,7 градуса.



Значително по-ниски са температурите в планините. Най-студено е било на връх Мусала, където термометрите са отчели минус 23,2 градуса. На връх Ботев са измерени минус 21, на връх Мургаш – минус 15,1, а на Черни връх - минус 12,4 градуса.