В Комисията за защита на конкуренцията бяха представени предприетите мерки и специално установения ред на КЗК за работа с поверителна информация, която представлява производствена или търговска тайна.

„Важно е от бизнеса да се чувстват сигурни, че информацията, която те са обозначили като поверителна, представляваща търговска и производствена тяхна тайна, ще бъде опазена по надежден начин“, заявиха от КЗК.

Поради тази причина са изградили допълнителна система за защита на тази информация, чрез която са въвели няколко различни режима.

► Първият режим е, за да се обособят специални зони, които да са с ограничен достъп и под постоянно видеонаблюдение.

В залата информацията се съхранява в защитени шкафове и се отваря, само когато работният екип работи с нея. За целта е изграден самостоятелен сървър, работи се в офлайн среда, а право да се работи с външни устройства е забранено.

Това ще се случва по волята на подателя на информацията. Подателят на информацията има право да посочи коя информация счита за поверителна и за търговска тайна. Документацията ще се подава в два варианта - явлен и засекретен.

От КЗК заключиха, че целта е търговците да се чувстват спокойни, че когато са обявили такъв тип информация - тя стои на конкретно място с максимални мерки за сигурност, а не в работните кабинети на служителите.

Бюджетът на комисията възлиза на 7,7 млн. лева, като за този проект (две помещения) са отделени 25 хил. лева.