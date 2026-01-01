"Работим по стартирането на пътническа железопътна връзка между Украйна и България през Румъния", заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба по време на срещата си с българския министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов в Киев в канала си в "Телеграм", предава Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

"Целта е да се проведе тестово начало това лято в тристранен формат", отбелязва Кулеба.

Той посочи, че отделен фокус е развитието на стратегически транспортни коридори, дунавския клъстер и автомобилната инфраструктура.

Ще продължим да си сътрудничим в областта на автомобилните превози и ще работим по провеждането на заседание на смесената комисия, допълни украинският вицепремиер.

По време на срещата представителите на Украйна и България са обсъдили и дигитални решения, по-специално електронната опашка на границата.

"Обсъдихме сътрудничеството в областта на безопасността на корабоплаването в Черно море. Очакваме да се споразумеем за междуправителствено споразумение за морско търсене и безопасност тази година", подчерта Кулеба.

Украинският вицепремиер изказа благодарност на българския министър за конструктивния диалог и общата визия за развитие на сътрудничеството в транспортния сектор.