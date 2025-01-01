Комисията за контрол над службите за сигурност отново не събра кворум, за да изслуша и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и началника на Националната служба за охрана (НСО) ген.-майор Емил Тонев, предаде репортер на БГНЕС.

Като първа точка в дневния ред на комисията бе заложено изслушване на Тонев относно това кои народни представители и на какво основание ползват охрана.

Като втора точка членовете на комисията трябваше да изслуша Денев по следните въпроси: Какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност? Каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на Република България и представлява ли тя заплаха за националната сигурност?

За девети пореден път не заседава Комисията за контрол над службите за сигурност

На заседанието дойдоха само Бойко Рашков от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), Димитър Гюрев от "Възраждане" и Павлин Кръстев от "Алианс за права и свободи" (АПС).

Ротационният председател Златан Златанов от "Възраждане" даде 15 минути, в които членовете на комисията да се съберат, за да има кворум и да започнат работа по същество. Това обаче не се случи и Златанов закри заседанието на комисията, като се извини на Тонев и Денев.

На излизане от зала 5 на Народното събрание Денев каза, че няма представа защо комисията не може да събере кворум, за да го изслуша.