На 28 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Ефрем и производните му. Св. преп. Ефрем Сирин.
Св. Ефрем е роден в град Низибия в Месопотамия около 306 г. От ранна възраст той изучавал основните истини на вярата и усвоявал християнските добродетели. Бил ръкоположен за дякон, но не пожелал да получи по-висок сан, защото предпочитал да живее като подвижник и да се занимава с богословски трудове.
Агенция „Фокус“
7 минути
Започна заседанието на кабинета в оставка – какво обсъждат министрите
Без изказване на министър-председателя в оставка Росен Желязков започна редовното ...
15 минути
Катастрофа с частен самолет в Индия: Петима души загинаха, сред тях министър (ВИДЕО)
Частен самолет, на който е пътувал заместник-главен министър на индийски щат, днес ...
27 минути
Нови руски удари в Украйна, има загинали и ранени
Руски удари в Украйна са убили трима души и ранили още няколко, съобщиха властите. Новите ...
38 минути
Православни светини бяха посрещнати в храм „Въведение Богородично“ в Благоевград
Честната ръка на свети Давид от Евбея и шапка от облачението на мощите на свети Йоан ...
40 минути
В Иран екзекутираха мъж, обвинен в шпионаж за Израел
Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел, съобщи иранското съдебно медийно ...
44 минути
Младежи си „играха“ на филма „Погрешен завой“: Един плаши шофьорите, облечен в бял чаршаф, а другите ги замеряха с камъни
Младежи играха опасна игра на път в Монтанско и застрашаваха шофьорите, съобщиха от ...
46 минути
„Докъде може да стигне човекът“: Депутатите осъдиха Холокоста от парламентарната трибуна
Парламентарните групи осъдиха Холокоста от парламентарната трибуна в първото заседание ...
51 минути
Бум на изтеглените кредити: Българи дължат на банките над 56 милиарда лева
Домакинствата вече държат в банките над 107 млрд. лева по данни на БНБ към края на 2025 ...
56 минути
Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна
Унгария стартира тази седмица "национална петиция" срещу подкрепата на ЕС за Украйна, ...
56 минути
Пореден ден опашки на „Капитан Андреево“, браншът алармира за опасностите
Пореден ден продължава голяма опашка от тирове преди граничния пукт "Капитан Андреево" ...
59 минути
За година и половина: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак в Пловдив (ВИДЕО)
Пътен знак, забраняващ престоя и паркирането, е бил откраднат общо седем пъти за последната ...
1 час
Столичното метро навърши 28 години
На 28 януари се навършват 28 години от официалния старт на експлоатацията на столичния ...
1 час
Временно спират ускореното издаване на шофьорски книжки заради технически проблем
Временно е спряно ускореното издаване на шофьорски книжки. Причината са технически ...
1 час
Мъж напръска конгресменка с течност по време на обществена проява в Минесота (ВИДЕО)
Мъж се нахвърли върху конгресменката от Демократическата партия Илхан Омар от 5-ти ...
1 час
Златото удари нов исторически рекорд – над 5200 долара за тройунция
Златото постави нов рекорд, преминавайки парага от 5200 д. за тройунция, сочат данни на ...
1 час
Задържаха мъж от пернишко село, пребил 15-годишния си син
54-годишен жител на село Расник е задържан за домашно насилие спрямо 15-годишния му син, ...
1 час
Доброто: 12-годишно дете намери и върна портфейл с пари и документи в Плевен
12-годишно дете намери и върна портфейл с пари и документи в Плевен, съобщиха от полицията. На ...
1 час
Швеция и еврото: Дебатът се връща с нови икономически доводи
Умерената партия на Швеция ще назначи комисия, която да оцени предимствата и недостатъците ...
1 час
Съдът във Варна остави в ареста украинец, обвинен в убийство
Варненският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под ...
1 час
Млад мъж е в болница след катастрофа на пътя между Главиница и Черногор
26-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало на 27 януари по ...
1 час
Митко Щерев празнува юбилей: Известният композитор навършва 80 години
Известният български композитор, аранжор и пианист Митко Щерев навършва 80 години ...
1 час
Бурята „Джоузеф“ взе жертва в Испания, причини наводнения и свлачища
Бурята "Джоузеф" причини смъртта на жена в Малага вчера и доведе до множество инциденти, ...
1 час
Йотова: Творчеството на Митко Щерев е ненадминат пример за експресивен душевен заряд
Творчеството на Митко Щерев остава ненадминат пример за експресивен душевен заряд ...
2 часа
Социалните мрежи превземат живота ни: Колко време прекарваме онлайн всъщност
От под 1% потребители през 1995-а, днес интернет използват близо две трети от световното ...
2 часа
Осъдиха на 20 месеца затвор бившата първа дама на Южна Корея
Южнокорейски съд осъди бившата първа дама Ким Кьон-хи на една година и осем месеца ...
2 часа
Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза съда
Софийският градски съд ще разгледа днес дело срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. ...
2 часа
Жесток побой от охранители в дискотека във Видин, младеж е в реанимация (ВИДЕО)
Майка на 25-годишно момче разказа пред ...
2 часа
След циклона „Хари“: Сицилия виси на ръба на пропаст след свлачище
Италианското правителство обяви извънредно положение заради опустошенията, причинени ...
3 часа
Гейзери от вряла вода се изливат под блок в „Дианабад“ – жители си направиха чай
Жители на столичния квартал „Дианабад” алармират за сериозни течове от спукани тръби ...
3 часа
Пловдив е в грипна епидемия
От днес (28 януари) в Пловдив са въведени затегнати противоепидемични мерки. Децата ...
3 часа
КЕВР обсъжда поскъпване на природния газ с 3,82% за февруари
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди в сряда предложението на ...
3 часа
Депутатите събраха кворум и удължиха работното си време
Депутатите събраха кворум за начало на заседанието още при първата регистрация. Електронното ...
4 часа
Тръмп: Към Иран се приближава още една „армада“
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че към Иран се приближава още една американска ...
4 часа
Плод срещу сок: Кой е по-здравословният вариант
Навикът да се пие чаша портокалов сок може да има значително влияние върху здравето, ...
4 часа
Потребителското доверие в САЩ спадна до най-ниското ниво от 2024 г. през януари
Доверието на потребителите в САЩ в развитието на икономиката рязко е спаднало през ...
5 часа
Ограничават движението по пътя Пловдив – Куклен заради ремонт
През следващите дни движението в участък от път III-8606 Пловдив - Брестник - Куклен ще ...
5 часа
До 31 март: Въвеждат промени в движението по столичния бул. „Александър Стамболийски“
От 28 януари до 31 март 2026 г. въвеждат промени в движението по столичния бул. „Александър ...
12 часа
Тръмп заяви, че в преговорите между Украйна и Русия се случват хубави неща
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в преговорите за прекратяване на руската ...
12 часа
Виждали ли сте го? Полицията във Варна издирва заподозрян за убийство (СНИМКА)
Полицията във Варна издирва 31-годишен мъж, заподозрян за убийство. На фейсбук страницата ...
13 часа
Първи коментар на първата дама на САЩ: Мелания Тръмп призова за единство след стрелбите
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова за национално единство след фаталната стрелба с ...