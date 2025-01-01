В рамките на рубриката „Твоите здравни права“ на предаването „Пулс“, Станимира Томова – главен експерт в дирекция „Методология на медицинските и дентални дейности“ в НЗОК – разясни кои са прегледите и изследванията, финансирани от Касата, на които бъдещите майки имат право.

"Най-голямото щастие за всяка жена е бремеността, и когато тя се установи, следва да се отиде при общопрактикуващия лекар, който да пренасочи дамата към специалист по акушерство и гинекология. Важно е да уточним, че при нормално протичаща бременност, бъдещите майки могат да бъдат под грижите на общопрактикуващия лекар", каза Томова. Тя посочи още, че пренасочване към специалист по избор на пациента е също възможен през цялото време на бременността до раждането.

"При установяване на рискова бременност, майката задължително се следи от акушер-гинеколог. Към него следва да бъде насочена от общопрактикуващия си лекар с медицинско направление, което въжи за целият срок на бременността и до 42 дни след раждането", посочи специалистът.

Програма за майчиното здраве

Томова обясни, че в здравната програма за майки на НЗОК са включени нужните прегледи и изследвания за бъдещите майки с нормално протичаща бременност, така и за дамите с установени рискове.

"Осигурени са както целият срок на бременността, така и времето до 42 дни след раждането. За да се възползват от възможностите обаче жените следва да бъдат здравно осигурени", каза Томова.

Какви са нужните (и полагаеми) изследвания

"Здраво осигурената бъдеща майка има право на кръвни изследвания за определене на кръвна група, тестване и проследяване на хепатит или ХИВ, при съгласие от бременната жена, проследяване на кръвно налягане, кръвна захар, тегло,ехографии, фетална мерфология, проследяване на тоновете на бебето", обсяни още специалистът. За дамите с рискова бременност са предвидени допълнителни консултации със специалисти според нуждите ѝ.

"Много ключов е въпросът с кръвната захар - там за здравите жени се полага тест на пети и осми месец. При рискова бременност обаче се предвиждат и прегледи със специалист - например ендокринолог". Друг често срещан и важен симптом за проследяване е кръвното налягане - особено при риск от развитие на хипертония.

И все пак - при нормална бременност и леко протичане, за дамите, на които е нужен болничен лист - той е в размер на 135 календарни дни от установяване на бремеността.

"Първият болничен се издава от специалиста, който е наблюдавал бремеността. Той е в размер на 45 дни преди раждането. Следващият е в размер на 42 календарни дни, като той се издава от лекаря, който е водил раждането. Следват още 48 дни, които са продължения на предходния", обясни Станимира Томова.

Трябва ли да сме финансово подготвени за раждането

"Покриваме раждане по клинична пътека, съответно по параграф 5-1 нормално раждане и 5-2 раждане с цезарово сечение. То обаче се извършва само при необходимите медицински индикации за извършване на такова", посочи Томова и допълни, че при подобна ситуация не е необходимо заплащане за избор на екип, който да води раждането.

Мама и бебе у дома - какво следва?

След раждането следват и допълнителни тестове - измерване на тегло и кръвно налягане на майката, както и проследяване на психологичен статус и промоция на кърменето.

"Програмата за детско здравеопазване също покрива прегледи и изследвания за бебенцата след тяхното раждане, но с уточнение, че за се възползва от пълния набор услуги, майката трябва да е здравно осигурена", каза Томова.