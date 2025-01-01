Кризата с боклука в два столични района - "Красно село" и "Люлин" продължава с пълна сила. Въпреки временните мерки, въведени от общината, хората от кварталите в тези райони не спират да алармират за препълнени контейнери.

БГНЕС

♦ Градоначалникът: Столична община не може да се справи сама с този проблем, нуждаем се от държава, която работи

Кметът Васил Терзиев благодари на доброволците и на фирмите от други общини, които се включиха в почистването и подпомагат усилията на Столичната община. „С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална и съм оптимист, че през следващите дни вече няма да виждаме гледките от последните дни по кварталите“, каза Терзиев.

По думите му хората проявяват активност не само с критики, а и с доброволен труд и ресурси, което показва, че обществото може да се обединява в трудни моменти. „Още веднъж – едно голямо благодаря, защото ми давате увереност, че ние сме общество, което може да се събуди. Винаги го правим по време на криза“, заяви кметът и посочи, че приоритет за общината е да няма преливащи кофи и жителите да не се притесняват за своето здраве. „Всичко останало ще последва. Ще ви държим в течение – всеки ден публикуваме бюлетин“, допълни той.

И все пак той сподели: "Столична община не може да се справи сама с този проблем, нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело. "

Кметът посочи, че София се изправя пред системен проблем с управлението на отпадъците и престъпленията, свързани с тях. „В две от най-големите зони на града остана само един кандидат за услугата, на цена, която е двойно над пазарната и неприемлива за домакинствата. Видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене. Отказахме да подпишем такъв договор“, обясни Терзиев.

Той уточни, че вместо това Общината е въвела извънредна двуседмична организация със собствени ресурси, общински екипи, доброволци и подкрепа от съседни общини. „Кризата показа истинския мащаб на проблема – това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността“, каза кметът.

„Живеем във времена, в които чрез действията на политиците става видно дали държавата има мафия или мафията си има държава. В настоящата ситуация най-лесно би било да се скрием зад процедурата и да подпишем договор, без да мислим за цената, която гражданите ще плащат утре. Но всеки от нас трябва да направи избор – дали да си затворим очите пред изнудването, или да кажем „стига““, заяви още Терзиев. По думите му общината няма да приеме модели, които облагодетелстват малцина и ощетяват мнозинството. „Моят избор като кмет е ясен – няма да превърна софиянци в заложници на престъпни интереси. Ще работя с институциите, гражданите, почтения бизнес и международните партньори, за да си свършим заедно работата“, каза той.

♦ Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

Междувременно стана ясно, че лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“, който е сред най-засегнатите от кризата с отпадъците в София. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев.

"Кметът на район „Красно село“ потърси съдействие от нас и ние веднага ще осигурим жива сила – лишени от свобода, които са с леки присъди и живеят в общежития от открит тип, които и без това работят през деня в различни фирми, ще се включат в почистването", обясни министърът и уточни, че затворниците ще работят под надзора на служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. По думите му такава практика е прилагана и преди, включително при почистване на речни корита в София.

Георгиев посочи, че е необходима конкретика, а не патетика при решаването на кризата с отпадъците в столицата. „Кметовете трябва да предлагат решения, а не оправдания. Гражданите не са длъжни сами да си извозват боклука“, каза министърът.

Той коментира и забавянето на обществената поръчка за сметосъбиране в София, като заяви, че изтичащите договори са били известни отдавна. „По времето на госпожа Фандъкова тя беше предвидила шестмесечно удължаване на сроковете, но не може на 26 март да се обяви нова процедура, когато договорите изтичат на 5 април“, заяви Георгиев.

♦ Сагата с боклука отекна в Народното събрание

Темата за боклука в двата огромни района в София се пренесе и в парламента.

Борисов за кризата с боклука: Предлагам на Терзиев да идва с решение, да каже какво иска от нас

"Предлагам на кмета на София Васил Терзиев да внесе предложение за извънреден закон, свързан с бедствия, околна среда, природа, еко катастрофи – каквото иска. Да дойде днес при нас с предложение, да каже какво иска, за да се реши кризата с боклука", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

„100 милиона, 200 милиона, без обществени поръчки – каквото пожелае кметът, веднага го има“, допълни Борисов и посочи, че, ако представи решение днес, Терзиев ще има 66 гласа „за“ от депутатите на ГЕРБ. Лидерът на ГЕРБ подчерта, че не подава ръка на Васил Терзиев, а на софиянци, защото те не са виновни.

"Срещу коя мафия се бори кметът, попита Борисов. Две години им плаща, ако са мафия", каза още Борисов.

ДБ за кризата с боклука: Държавата по никакъв начин не помага, софиянци и общината няма да се предадат

Божидар Божанов от ДБ заяви, че МВР трябва и може да изиска разрешение от прокуратурата да бъде изнесена публично информация относно разследването със запалените камиони на турска фирма на паркинг в София, участвала в обществена поръчка за извозване на отпадъци. „Цялата изпълнителна власт в момента съдейства на мутрите в София“, каза той.

По думите на Ивайло Мирчев държавата не помага по случая с боклука на София. „Очевидно става дума не просто за битка на мафията, а след като превзеха боклука на Бургас, след като превзеха боклука на Пловдив, опитват да направят същото със София, но няма да се получи“, добави той. Според него в друга ситуация всички държавни органи е щяло да се намесят и проблемът да се реши.

Ситуацията с боклука в двата столични района започва да се нормализира, изходът е Столична община да си развие капацитет и да има сметоизвозващи фирми, както е на други места, така е и доста по-евтино за гражданите, коментира лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в кулоарите на парламента.

„Това, да се товарят гражданите с двойни и тройни сметки за такса смет, за да може Вълка, Заека и не знам кой още да прибират тройна печалба - няма да стане, и много се радвам че кметът Терзиев, заяви, че това няма да бъде допуснато“, добави Василев.

Той призова МВР да се задейства и да намери извършителите на палежа на камионите на фирма, която е участвала в обществена поръчка за боклука в част от София, а Министерството на околната среда и водите да каже защо е отнела лиценза на другата чужда фирма, искала да участва в поръчката.

Решението за кризата с боклука е всички дейности да се извършват под шапката и ръководството на съответната община, каза пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

Там, където общините сами се справят със сметосъбирането, разходите са в пъти по-малки и градът е в пъти по-чист, посочи той. Костадинов даде пример с община Стралджа, в която, по негови думи, разходите за сметосъбиране са паднали три пъти, след като общината е създала фирма, която да се занимава с боклука, вместо частна такава. Това е решението, каза лидерът на „Възраждане“. Държавата не е лош стопанин, но има хора, които искат да махнат нейните функции, за да ги подарят на частни фирми, които впоследствие източват десетки милиарди, добави той.

Кметът на София Васил Терзиев има нашата подкрепа в борбата с фирмите, които дават оферта за сметосъбиране три пъти над индикативната стойност, за да откраднат близо милиард от Столична община, каза лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Терзиев вече две години е кмет и трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията, добави Василев. Обикновено сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо. Лошото е, че кметът не направи опит да промени, прекрати или да направи нещо, свързано с боклука, а чакаше да стане криза, каза още лидерът на МЕЧ.

"Изходът от кризата с боклука в София, както и от другите, е един и същ - трябва да паднат Борисов и Пеевски, призовавам „Да, България“ да спрат да се упражняват с Таки, защото той е само изпълнител, възложителите са Борисов и Пеевски", каза в кулоарите на парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов. Според него кметът Терзиев е жертва и заслужава подкрепа от софиянци