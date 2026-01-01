Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди в сряда предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 3,82 процента за февруари спрямо януари, сочи програмата за дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 часа в сградата на КЕВР. Темата на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на нова цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Природният газ поевтинява с 3,3% през януари 2026 г.

„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за февруари от 32,34 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Енергийният регулатор утвърди цена на природния газ за януари в размер на 31,15 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Това означава, че предлаганата цена от „Булгаргаз“ за февруари е по-висока с 3,82 на сто в сравнение с предходния месец.

Окончателното решение за цената на природния газ за февруари КЕВР ще вземе на закрито заседание.