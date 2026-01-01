Срокът партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали изтича днес, според приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма за вота на 19 април.

В петък ЦИК обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България. „Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

Новите депутатски места: Около 24% от народните представители ще бъдат жени

Общо 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 - мъже. Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Според справка на сайта на парламента в 51-вото Народно събрание към момента има 55 жени депутати.

Списък на новите 240 депутати по многомандатен изборен район и политическа формация може да видите тук.