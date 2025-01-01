Сценаристът и писател Иво Сиромахов отправи остро послание към Слави Трифонов в публикация в социалните мрежи. В текста той се обръща директно към лидера на „Има такъв народ“, задавайки му поредица от въпроси за политическите решения на партията и за промененото му поведение спрямо заявките му преди влизането в политиката.
Ето пълния текст, който Сиромахов публикува:
„Слави,
виждаш ли какво става в държавата?
Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
В какво се превърна, Слави?
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
Иди си с мир, Слави.
Утре вече ще е късно.“