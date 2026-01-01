Комбинацията от правилен хранителен режим и физическа активност са първите стъпки към превенцията на затлъстяването. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на кръглата маса „Ефективни политики за превенция и управление на затлъстяването“, организирана от Коалиция срещу затлъстяването „Здраве под натиск“. Форумът се състоя в рамките на извънредно заседание на парламентарната комисия по здравеопазването.

Затлъстяването е епидемия, която засяга както възрастните, така и подрастващите, посочи Ивкова. Затова стартирахме и здравно образование в училищата, за да бъде тя представена на подрастващите от най-ранна възраст. Катя Ивкова обясни, че е много важно както децата, така и ние като общество, да бъдем особено внимателни какви храни и напитки приемаме.

Другият важен елемент е физическата активност, отбеляза министърът. Тя подчерта, че повечето деца и възрастни се възползват от дигиталните възможности на съвременното време, което обаче води до това да водим по-заседнал начин на живот. Не е необходимо всички да бъдем твърде амбициозни и да бъдем активни спортисти, но да се правят разходки ежедневно, е добро начало, допълни тя.