Посвещавам титлата от "Уимбълдън" на моя отбор и на цяла България - на всички, които стоят зад мен. Това каза новият шампион на юношеската версия на един от най-престижните тенис турнири - 16-годишният Иван Иванов, предаде NOVA.

"Чувството е уникално, да имам привилегията да играя на корт номер 1 на финал на "Уимбълдън" е нещо уникално за мен и наистина не съм го очаквал. Играта ми се подобрява с всяка тренировка, с всеки ден. Искам да напредвам, да се развивам и мисля, че това ми донесе успех днес", каза Иванов.

Той определи като най-труден полуфиналния си мач с Макс Шьонхаус.

"Беше наистина много труден мач, като бях загубил от него на полуфинал на "Ролан Гарос". И да взема реванш на "Уимбълдън" беше нещо уникално. Финалът не беше толкова лесен. Но все пак го направих да изглежда такъв и съм много щастлив. Голяма цел пред мен е идващия US Open и ако мога да направя добър резултат там, ще бъде добре за мен", сподели шампионът.

Академията на Рафаел Надал поздрави Иванов за победата.

IVAN IVANOV 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐖𝐢𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 🏆 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧!



The Rafa Nadal Academy player defeated Ronit Karki 6-2, 6-3 in the final to win his first Grand Slam title.



VAMOS‼️ pic.twitter.com/vB0u75yQf7