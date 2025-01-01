Директорката на Центровете за контрол и превенция на заболяванията Сюзън Монарес е отстранена от поста си по-малко от месец, след като е била утвърдена за него от Сената, съобщиха световни медии.

Монарес е отстранена от поста си на 27 август според изявление на Министерството на здравеопазването и социалните услуги. В него обаче не са посочени причини за решението.

„Сюзън Монарес вече не е директор на Центровете за контрол и превенция на заболяванията. Благодарим ѝ за всеотдайната служба към американския народ. Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши има пълно доверие в екипа в CDC, който ще продължи да бъде бдителен в защитата на американците от инфекциозни заболявания у дома и в чужбина“, се казва в изявлението на ведомството.

Адвокатите на Монарес отрекоха отстраняването ѝ. Защитниците ѝ Марк Заид и Абе Лоуел заявиха, че отхвърлят известието, което клиентката им е получил:

“Нашата клиентка беше уведомена тази вечер от служители на Белия дом, че е уволнена. Като назначен от президента, утвърден от Сената служител, само самият президент може да я уволни. Поради тази причина отхвърляме уведомлението, което д-р Монарес е получила, като несъстоятелно от правна гледна точка и тя остава директор на CDC. Уведомихме юрисконсулта на Белия дом за нашата позиция".

По-късно говорителят на Белия дом Куш Десай уточни, че “Сюзън Монарес не е в съответствие с програмата на президента „Да направим Америка отново здрава“.

Според The Washington Post и The New York Times, Монарес се е сблъскала с министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, след като е отказала да подкрепи мащабни промени в политиката на САЩ за ваксинация.

Според източници на CNN тя е отказала да се подчини на искания за промени в научно обосновани препоръки на центъра и да уволни няколко ветерани на ръководни постове в CDC.

Междувременно стана ясно, че високопоставени служители на Центъра за контрол и превенция на заболяванията, както и такива с дългогодишен стаж, са подали оставки.