Пожарът, който възникна по-рано днес в землището на град Якоруда, в местността Баните, е локализиран и ситуацията към момента е по-спокойна - това каза за БТА общинският кмет Мехмед Вакльов. По думите му от време на време се възпламеняват малки огнища, но на терен има много екипи, които реагират.

В борбата с огъня, който възникна около 15 часа, са се включили екипи от пожарните служби в Якоруда, Белица, Банско и Разлог, както и доброволните формирования на територията на четирите общини. Екипите продължават да са на терен и да работят. "На терен е всичко, с което разполагаме, но духа силен вятър", каза по-рано кметът Вакльов. По думите му огънят е далеч от хотели и къщи.

Пожар избухна в местност край Якоруда

Влакът Добринище-Септември престоя на гара Белица заради прекъснато движение вследствие на възникналия пожар в близост до железопътната линия, информираха от „Български държавни железници“.

По-рано днес възникна пожар и на територията на Национален парк "Рила" в местност в района на семитлийското село Долно Осеново.