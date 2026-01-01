Несигурността и турбуленциите на международните пазари изискват от бизнеса гъвкавост и амбиция, но и добро отношение към хората. Най-важното за развитието на българската икономическа система е инвестицията в човешкия капитал и в повишаването на квалификацията. Те правят бизнеса устойчив. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията за връчване на наградите „Инвеститор на годината“ за 2025 година. Конкурсът за компании и инвестиционни проекти се провежда от Българската агенция за инвестиции за 20-и път. Церемонията събра представители на бизнеса, на институциите, работодателски организации, двустранни търговско-индустриални камари.

Държавният глава поздрави всички участници в конкурса, като отбеляза, че благодарение на повишаването на квалификацията, бизнесът се възползва и от възможностите на новите технологии и достиженията на науката. „Така вашите компании се развиват и стават лидери в своите отрасли, а успехите излизат отвъд географските предели на България“, каза Илияна Йотова. По думите на президента уважението към достойнството на работещите трябва да е приоритет за отговорните инвеститори. „Отношението към малкия човек и труда, който той полага, всъщност развива цяла една вселена“, отбеляза държавният глава.

Илияна Йотова посочи, че като развиват дейност в България , инвеститорите увеличават доверието в нашата страна като добро място за бизнес. Наградените компании са представители на най-различни области, което показва богатството на страната ни и възможностите за развитие, допълни президентът. Тя открои перспективите за изграждането на гига фабрика за изкуствен интелект у нас, за които страната ни получава подкрепа от Европейската комисия. Това ще превърне България в регионален лидер в Югоизточна Европа, каза Илияна Йотова. По трудния начин Европа научи, че основният ни приоритет трябва да бъде развитието на собствена индустрия, заяви още тя и открои новите възможности за индустриализация.

Държавният глава отличи Българската агенция за инвестиции с Почетния знак на президента по повод 30-годишнината от създаването на агенцията и за ключовата й роля за реализирането на значими инвестиционни проекти у нас.

Наградите „Инвеститор на годината“ отличават компании и инвестиционни проекти, които със своята дейност допринасят за икономическото развитие на страната, създаването на нови работни места, внедряването на иновации и устойчивия растеж на българската икономика.