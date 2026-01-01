През четвъртото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2025 г. според сезонно изгладените данни, съобщиха от НСИ.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2025 г. БВП се увеличава с 2.9% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 2.0% по сезонно изгладени данни.

Kрайното потребление регистрира ръст от 7.2%, а бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 10.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 0.1%, а вносът на стоки и услуги нараства с 9.5%.

НСИ

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0.8% (виж табл. 1 от приложението). Брутната добавена стойност нараства с 0.4%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто образуването в основен капитал с 2.1% и на крайното потребление с 1.3%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2025 г. БВП в номинално изражение достига 65 352.7 млн. лева (виж табл. 2 от приложението). Реализираната добавена стойност е 56 589.6 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.4%), което в стойностно изражение възлиза на 53 166.7 млн. лева. Бруто капиталообразуването е 16 172.4 млн. лв. и заема 24.7% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.