Държавата не организира и не извършва търговски полети, а развитието на въздушния трафик зависи от икономическия интерес и конкуренцията между авиокомпаниите, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов по време на блицконтрол в Народното събрание.

Караджов отговори на въпрос на парламентарната група на „Величие“ относно мерките за увеличаване на транспортния трафик на летище Пловдив и ролята му за обслужването на зимните курорти и туризма в страната.

Транспортното министерство придобива активи на територията на летището в Пловдив

Министърът подчерта, че държавната политика в сектора е непроменена от години и не предвижда създаване на държавен летателен оператор. „Там, където има икономически интерес, полетите се пораждат сами“, посочи той и допълни, че от тази година още две авиокомпании са започнали да летят до Пловдив, като увеличават броя на полетите си.

По думите на Караджов това е изцяло търговско решение на авиокомпаниите, а Министерството на транспорта разчита, че летище Пловдив ще отбележи ръст след приключване на процедурата по концесионирането му. Той даде за пример развитието на летищата в София, Бургас и Варна след предоставянето им на концесия.

„Инструментът на концесията дава изключителна възможност да се привлече опитен чуждестранен мениджмънт, който да развива летището в различни посоки – както като входна точка за туризма, така и за карго полети, изграждане на хангари и база за ремонт и поддръжка на летателни средства“, заяви още Караджов.