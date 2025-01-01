Голям пожар избухна в селскостопански двор в казанлъшкото село Кънчево, унищожавайки кравеферма.

Сигналът за бедствието е подаден около 21:00 ч., съобщи БГНЕС.

На мястото на инцидента незабавно са пристигнали няколко екипа на пожарната и доброволци, за да се борят с огнената стихия. Гасителните действия са били сериозно затруднени от неизключеното електрозахранване в обекта, което е създало допълнителна опасност за спасителните екипи.

Въпреки бързата реакция на всички, пламъците са се разпространили мълниеносно и са обхванали цялата постройка. По първоначална информация са загинали над 15 крави.

Тепърва предстои да се установи пълният размер на нанесените щети.

Причините за възникването на пожара все още не са ясни.

Предстои и оглед от криминалисти на място.