Очаква се годишната инфлация в еврозоната да нарасне за трети пореден месец през март, достигайки 2,5 на сто от 1,9 на сто през февруари. Това съобщи днес на официалната си страница европейската статистическа агенция Евростат, представяйки най-новите си прогнозни данни за хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

За последен път инфлацията в еврозоната бе на равнище 2,5 на сто през януари 2025 г.

На месечна основна (спрямо предходния месец), инфлацията във валутната зона скача от 0,6 на сто през февруари до 1,2 на сто през март. Това е най-значителният месечен темп на потребителските цени в еврозоната от октомври 2022 г., когато достигна ниво 1,5 на сто.

Инфлацията в България също се покачва през третия месец на 2026 г. – до 2,6 на сто на годишна база. През февруари годишната инфлация у нас възлизаше на 2,1 на сто – с 0,2 процентни пункта по-малко, отколкото през януари.

Потребителските цени в България растат с 0,9 на сто през март, отнесено към предишния месец, след като през февруари темпът се забави до 0,2 на сто.

По публикуваната вчера предварителна оценка на НСИ, според индекса на потребителските цени (ИПЦ), годишната инфлация в България се очаква да достигне 3,9 на сто през март, а месечната - 0,7 на сто.

Сред страните от еврозоната, към която България се присъедини на 1 януари 2026 г., най-значителна годишна инфлация регистрират Хърватия (4,7 на сто), Литва (4,5 на сто) и Люксембург (3,8 на сто), а най-ниска Кипър (1,5 на сто), Италия (1,5 на сто) и Франция (1,9 на сто).

Сред основните компоненти на инфлацията в еврозоната енергетиката се очаква да отбележи най-голям годишен растеж през март (4,9 на сто спрямо минус 3,1 на сто през февруари), следвана от услугите (3,2 на сто спрямо 3,4 на сто), хранителни продукти, алкохол и тютюневи изделия (2,4 на сто спрямо 2,5 на сто) и неенергийни промишлени стоки (0,5 на сто спрямо 0,7 на сти).