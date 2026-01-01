Студентите и учениците, които искат да гласуват в града, в който учат, трябва да подготвят необходимите документи за изборния ден.

Това напомнят от Централната избирателна комисия (ЦИК) с практичен списък за гласоподавателите.

За да упражнят правото си на глас, желаещите трябва да носят със себе си:

- Документ за самоличност

- Заверена ученическа или студентска книжка за текущия семестър или уверение за редовно обучение

На място в избирателната секция гласоподавателите ще получат и декларация по образец, с която заявяват, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Документът се предоставя от секционната избирателна комисия и трябва да бъде попълнен от избирателя.

От ЦИК напомнят на младите хора да проверят предварително дали разполагат с всички необходими документи, за да премине гласуването им без излишни затруднения.