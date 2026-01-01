Днес България гласува за президент и вицепрезидент, а поводът е да си припомним историята на президентската институция у нас – от първия пряко избран държавен глава Желю Желев до Румен Радев, подал оставка преди края на втория си мандат.

След оттеглянето на Радев Илияна Йотова пое президентския пост като досегашен вицепрезидент, без да е избирана пряко от народа за държавен глава. Кои са президентите на България досега, кой може да заеме поста и как се избира държавният глава?

Желю Желев е избран за президент от Великото народно събрание на 1 август 1990 г. През януари 1992 г. печели първите преки президентски избори в България. Той остава на поста до 1997 г., а негов вицепрезидент е Блага Димитрова.

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Петър Стоянов печели президентските избори през 1996 г. като кандидат на Обединените демократични сили. Встъпва в длъжност на 22 януари 1997 г. и е президент до януари 2002 г.

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Георги Първанов е избран за президент през 2001 г. и встъпва в длъжност през януари 2002 г. През 2006 г. печели втори мандат и остава държавен глава до януари 2012 г. Той е първият президент на България, преизбран за втори последователен мандат чрез преки избори.

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Росен Плевнелиев печели президентските избори през 2011 г. заедно с вицепрезидента Маргарита Попова. Двамата встъпват в длъжност през януари 2012 г. и остават на поста до януари 2017 г.

БГНЕС, архив

Румен Радев е избран за президент през ноември 2016 г., а Илияна Йотова - вицепрезидент. През 2021 г. двамата печелят втори мандат. На 19 януари 2026 г. Радев обявява, че подава оставка, а три дни по-късно Конституционният съд установява предсрочното прекратяване на пълномощията му. Така той става първият президент на България, напуснал поста по собствено желание преди изтичането на мандата.

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Илияна Йотова встъпва в длъжността президент след прекратяването на пълномощията на Радев. Преди това тя е вицепрезидент в продължение на два последователни мандата.

Как се избира президентът?

Според Конституцията на Република България президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години. Гласуването се провежда по ред, определен в Изборния кодекс.

Президентът и вицепрезидентът се избират едновременно и в обща кандидатска листа. Това означава, че избирателите гласуват за президентска двойка, а не за двамата поотделно.

За да бъде избрана още на първия тур, кандидатската двойка трябва да получи повече от половината от действителните гласове, при условие че в гласуването са участвали повече от половината избиратели, вписани в избирателните списъци.

Ако тези условия не бъдат изпълнени, в срок от седем дни се провежда втори тур. В него участват двете кандидатски двойки, получили най-много гласове на първия тур. За избрани се смятат кандидатите, получили повече гласове.

Конституцията допуска президентът и вицепрезидентът да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат. Следователно един човек може да заема поста най-много два последователни мандата.

Кой може да бъде президент на България?

Изискванията към кандидатите за държавен глава са разписани в чл. 93 от Конституцията.

За президент може да бъде избран български гражданин по рождение, който отговаря на следните условия:

Да е навършил 40 години.

Да няма друго гражданство.

Да не е поставен под запрещение.

Да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Да е живял в България през последните пет години.

Тези условия се отнасят до кандидатите за президент. Вицепрезидентът се избира едновременно с него и трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

Конституцията предвижда също президентът и вицепрезидентът да не могат да бъдат народни представители, да извършват друга държавна, обществена или стопанска дейност или да участват в ръководството на политически партии.

Какви са правомощията на президента?

Президентът е държавен глава и представлява България в международните отношения. Той е върховен главнокомандващ на въоръжените сили и има правомощия, свързани с отбраната и националната сигурност.

Сред основните му функции са да назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили по предложение на Министерския съвет, да удостоява с висши военни звания и да възглавява Консултативния съвет за национална сигурност.

Държавният глава издава укази в рамките на своите конституционни правомощия, може да върне закон за ново обсъждане в Народното събрание и участва в процедурата по съставяне на правителство.

Служебно правителство

След конституционните промени президентът може да избира кандидат за служебен министър-председател измежду определен в Конституцията кръг от лица: председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата, както и омбудсмана или негов заместник. Служебното правителство се назначава по предложение на кандидата за служебен премиер.

Защо изборът на президент е важен?

Президентските избори са възможност гражданите пряко да определят кой ще представлява държавата през следващите пет години. Вотът определя не само личността на държавния глава, но и вицепрезидента, с когото той ще работи през мандата си.

Днес, 25 октомври, избирателите ще упражнят правото си на глас в избор, който ще определи следващия етап от развитието на президентската институция в България.