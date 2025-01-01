"Това, което наблюдавахме – 19 безпилотни апарата да навлязат толкова дълбоко в чуждо въздушно пространство на една натовска държава, е явна провокация" - така министърът на външните работи Георг Георгиев отговори на въпрос за дроновете, навлезли в полското въздушно пространство.

В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS коментира, че не си представя, че полските власти, без да имат достатъчно данни, ще прибягнат до тази тази мярка да активират чл. 4: "Дали нещо са се опитвали да тестват, дали да извършат наблюдателна мисия или друго, но във всеки случай това е една демонстрация на неприятелско отношение".

Полша вдигна бойни самолети във въздуха: Превантивна операция или реална опасност

Георгиев посочи, че Черноморският регион е граничен с войната и алиансът взима мерки чрез засилване противодействието на подобни провокации. Според министъра няма основания за активиране на чл. 5, както и за подобни изказвания, че чл. 4 е подготовка за чл. 5. Разбира се, съюзниците сме в непрестанна комуникация помежду си, защото с държава като Русия, която е поставила провокацията и военната сила на един абсолютен пиедестал в действията си, следва да се реагира и да се наблюдава много стриктно, каза Георг Георгиев.

"Никога не е стояло като тема изпращането на наши войски в Украйна", заяви още външният министър. Най-важното условие е постигането на траен мир, това е гаранция за каквото и да е присъствие в Украйна, искам да разсея спекулациите, че България ще направи нещо, което е в разрез с решенията на Народното събрание или със своите интереси като суверенна държава, изтъкна българският първи дипломат.

Руски дронове над Полша: Варшава говори за „безпрецедентна заплаха“ от десетилетия

Според него има много рискове, когато се сблъскваме с един такъв агресивен съсед, но и в света противоборствата са се засилили било под формата на икономически сблъсъци или военни конфликти. Ако искаме надеждно бъдеще, в момента трябва да положим тези единни усилия, за да отразим в бъдеще всяка една възможност агресията да се насочи към нас, посочи министърът.

Изключително ни тревожи хуманитарната ситуацията в Газа, многократно сме призовавали както за деескалация на напрежението, така и за незабавно освобождаване на заложници с ясна отправна точка как започна всичко – чрез терора на Хамас от 7 октомври 2023 г., коментира темата Георгиев. Той припомни, че още през 1988 г. България е признала държавата Палестина. За нас принципът на две държави оттогава е валиден, изтъкна той.

Усилията, които България полага систематично, затваряне на голяма част от техническите изисквания, стратегическият диалог и близостта до изискването за 3% откази, като тази година те са 6,2%, дават основание да се смята че американските визи за българи ще паднат до края на мандата на това правителство, коментира също външният министър.

Русия и Беларус започват съвместно военно учение, Западът следи с тревога

Със сигурност външният министър няма да одобри присъствието на вицепремиер, но външният министър не би могъл да коментира присъствието на партиен лидер – така Георгиев отговори на въпрос за визитата в Китай на председателя на БСП Атанас Зафиров и има ли напрежение в управляващата коалиция по този повод.

Във връзка с исканата оставка на вътрешния министър Даниел Митов заради случая в Русе, Георг Георгиев коментира, че силно смущаващ е фактът, че му се иска оставката, защото е защитил един служител на реда. "Коалицията е изключително стабилна, функционира добре, държавата е стабилна", каза още министър Георгиев.