Като „акт на признание към собствената история“ определиха от Фондация „Македония” развяването на българското знаме от страна на певицата Цеца Ражнатович на неин концерт в северномакедонския град Велес.

Цеца развя българско знаме на концерт в РСМ, публиката я освирка (ВИДЕО/СНИМКА)

Според председателя на културно-просветната организация медиите и социалните мрежи са се изпълнили „с изкуствено нагнетено „възмущение“. Затова Виктор Стоянов припомня факти:

„Светлана Ражнатович, родена Величкович, е от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация. В този контекст няма нищо скандално, че човек с такива корени вдига българския трибагреник – напротив, това е акт на признание към собствената история“.

От фондацията напомнят, че винаги са защитавали правото на хората да се гордеят с истинските си корени и с историческата истина. „Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява. Да не превръщаме гордостта в омраза. Истината не може да бъде скандал“, се призовава в позицията.

Тя завършва с напомнянето, че и Илинденското въстание през 1903 г. е вдигнато с българското национално знаме.