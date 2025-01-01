Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва на голям екран в няколко български града, съобщиха от пресцентъра Министерството на младежта и спорта (ММС). По инициатива на ММС мачът ще бъде предаван на голям екран до входа на Морската градина във Варна.

В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също се организира масово гледане на финала. Екраните ще бъдат разположени на следните локации: Пловдив – фонтана пред Общината, Бургас – пред Общината, Русе – видеостената на Община Русе, Велико Търново – парк „Марно поле“.

Срещата започва в 13:30 часа, допълниха от пресцентъра на ММС.

Гражданите и гостите на София също ще могат да гледат заедно на живо на площад „Св. Александър Невски“ финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла, съобщиха по-рано и от Столичната община.

България победи Чехия и за втори път в историята си ще играе на финал на Световно първенство по волейбол.

Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националните отбори по тенис и волейбол, след пристигането си от САЩ, където бе по повод годишната сесия на Общото събрание на ООН. "Една огромна благодарност към нашия национален отбор към това, че те заслужиха това да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони", каза Желязков.