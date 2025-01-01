Знаете ли, че един единствен фас може да замърси до 1000 литра вода. Освен това филтрите в цигарите не са памук, а пластмаса, която се разгражда десетилетия наред, изпускайки в почвата и водата над 7000 токсични химикала – никотин, тежки метали и канцерогенни вещества. Те убиват микроорганизми, застрашават животните и в крайна сметка стигат до нашата хранителна верига.

„Фасовете са малки, но замърсяването от тях е огромно. Те са навсякъде – по улиците, в тревата, до спирките, в парковете. И точно защото са дребни, често не ги забелязваме, но София може да изглежда много по-чиста без тях“, това съобщават от Столична община и затова организират акция „София без фасове – почистваме заедно!“

Тя е предвидена на 20 септември (събота) от 10:00 до 12:00 ч. пред площад „Александър Невски“.

Ще има осигурени чували, щипки за събиране, безплатно кафе и вода за доброволците. Домашни любимци също са добре дошли, посочват организаторите.

„Нека покажем, че когато граждани, институции и бизнес се обединят, можем да направим София по-чиста, по-красива и по-приветлива. Присъедини се и ти – защото чистият град е отговорност на всички ни“, призовават от Столична община.