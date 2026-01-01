Автотехническата експертиза на тежкотоварния автомобил, който блокира движението в тунел „Витиня“ в посока София след празниците, е официално готова. Това обяви главният секретар на МВР Георги Кандев.

Тирът от случая във „Витиня“ е технически изправен, МВР разследва умишлен саботаж

Данните от нея, както и резултатите от първоначалния следствен експеримент, показват по категоричен начин, че превозното средство е било напълно технически изправно към момента на инцидента.

Кандев подчерта, че този факт поставя нови въпроси в рамките на образуваното досъдебно производство. Предстои преценка дали са налице данни за повдигане на обвинения в следващата фаза на процесуалните действия.