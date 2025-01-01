Египетският лешояд Ника, освободена от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) през 2024 г. в Източните Родопи (България) като част от програмата за подпомагане на популацията на вида, е загинала от токов удар по време на есенната си миграция в Турция. Това съобщават от БДЗП на сайта си.

След освобождаването си Ника бързо се адаптира към живота в дивата природа и успешно завърши първата си миграция до Саудитска Арабия, където прекара зимата на 2024–2025 година, допълват от дружеството. През пролетта тя се е завърнала в района на освобождаването си в България и е прекарала цялото лято около площадката за подхранване, поддържана от БДЗП, в компанията на десетки други освободени и диви неразмножаващи се египетски лешояди.

В края на септември Ника е поела на юг към Африка. След като прелетя Босфора, тя достигна до северна Турция, но в настъпващия мрак избра за нощувка открит земеделски район, през който преминава опасен електропровод, казват от БДЗП. При кацането си на електрическия стълб тя е била ударена от токов удар и е загинала на място.

Токовият удар остава една от основните причини за смъртност при този застрашен вид птици, като представлява около 20% от всички установени смъртни случаи, казват от дружеството. В Турция хиляди птици загиват всяка година поради опасната електрическа мрежа.

Международният ден на мигриращите птици се отбеляза на 11 октомври. Той е свързан с едно от най-впечатляващите природни явления – есенната миграция на птиците, съобщиха от БДЗП. "Миграцията е изпитание на оцеляването – хиляди птици загиват всяка година заради рискове, свързани с човешката дейност. Сред най-сериозните заплахи са сблъсъците с електропроводи и токови удари, които често водят до мигновена смърт или тежки наранявания", коментира Свилен Чешмеджиев от дружеството.