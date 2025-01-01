От европейския Социален фонд за климата България ще получи над 2 милиарда евро и въпросът е как най-правилно и правдиво да ползваме този ресурс, каза днес министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на пленарната сесия на Годишната среща на местните власти в Албена, посветена на финансовия хоризонт 2026 година. Организатор на събитието е Националната сдружение на общините в Република България.

Министерството на земеделието е водещо по компонента за транспортния сектор, допълни Тахов. По думите му това направление ще оказва подкрепа за устойчиви решения в селските райони на страната. Министърът уточни, че общините ще могат да разчитат на средства за купуване на електрически превозни средства, изграждане на зарядна мрежа, транспортна свързаност, включително и транспортни разходи за уязвимите групи.

Събрахме информация от 116 общини, която ни помага да структурираме тази мярка, и предстои да финализираме детайлите по нея, допълни Тахов.

Той подчерта, че министерството продължава да инвестира значителен публичен ресурс в инфраструктурата на селските общини. За периода 2023-2027 година са разпределени над 1 милиард лева за всички 215 селски общини в страната, обясни министърът. По думите му се финансират проекти за подобряване на пътната и ВиК мрежата, за ремонти и подобряване на енергийната ефективност на обществени обекти. Тахов посочи, че приетият подход от министерството с гарантирани бюджети е изключително ефективен и всяка община има достъп до ресурса по ясни и обективни критерии. Министърът каза още, че са подадени над 700 проектни предложения на обща стойност 432 милиона евро за 201 общини. 500 проектни предложения вече са одобрени, а останалите са в процес на обработка, допълни Тахов.

Той се спря и на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Одобрихме концепцията, стартирахме я и се работи, подчерта Тахов и уточни, че вече има 115 местни инициативни групи, които включват 218 общини. Оценката на стратегиите им ще приключи съвсем скоро, увери Тахов. Според него подходът ВОМР има голям потенциал, защото е в ръцете на общности, които познават проблемите.