Катастрофа между луксозен автомобил "Ягуар" и камион от военен конвой е станала в София, съобщиха в социалните мрежи потребители, свидетели на инцидента.

Впоследствие от Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха за инцидент между автомобил и военен камион.

Зрелищният пътен инцидент е възникнал малко преди 15 часа на столичния бул. "Ботевградско шосе" 491. Нанесени са само материални щети.

Според очевидци на място веднага са пристигнали екипи на полицията. На място изчакват всички превозни средства от военния конвой.