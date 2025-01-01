Министерството на транспорта предлага отпадане на стикерите за технически преглед. Мярката е една от ключовите промени в проекта на Наредба № Н-32, публикуван за обществено обсъждане.

Решение на Върховния административен съд отмени изискването за издаване на знаци, в които досега се отразяваше екологичната група на превозното средство. Това означава, че при бъдещите прегледи собствениците на автомобили вече няма да получават хартиен или RFID стикер, а процесът ще се дигитализира чрез електронни удостоверения и запис на данните в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Пълна дигитализация на документацията

Проектът предвижда всички документи от периодичните технически прегледи да се издават в електронен формат. Това включва удостоверения за техническа изправност на леки автомобили, автобуси, таксита, превозни средства за опасни товари и такива с допълнително монтирани уредби за ВНГ и СПГ. Електронните документи ще се подписват с електронни устройства, което ще осигури прозрачност, ще улесни контрола и ще намали административната тежест за председателите на комисии и техническите специалисти.

Усъвършенстван контрол и видеонаблюдение

С цел подобряване на контрола, проектът предвижда задължение за пълно видеонаблюдение на линията за технически преглед. Комисиите няма да започват преглед, ако камерите не покриват цялата зона на проверката. Това ще гарантира, че прегледите се извършват в пълен обем и ще улесни работата на контролно-техническите пунктове.

ЕК предлага хартиените талони на колите да отпаднат, както и мерки срещу манипулирането на километражи

Актуализация на екологичните изисквания

С промяната в чл. 37а на Наредба № Н-32 се създава възможност за класифициране на превозните средства от категории M1 и N1 с екологична категория Euro 7. Това ще улесни собствениците на нови автомобили при движение в зони с ниски емисии, в съответствие с Регламент (ЕС) 2024/1257.

Облекчаване на административната тежест

Проектът премахва изисквания за предоставяне на документи на хартиен носител, включително сертификати за платена държавна такса или удостоверения за професионална квалификация. Това ще съкрати времето за извършване на техническите прегледи и ще намали риска от технически грешки.

Прегледи на автобуси и нови срокове

Автобусите от категории М2 и М3, регистрирани преди по-малко от 10 години, ще подлежат на годишен преглед, след което на всеки 6 месеца. Промените са в съответствие с приетите изменения в Закона за движението по пътищата.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов заяви, че според него липсва всякаква нужда да се лепят някакви неща по стъклата и да се разпечатва нещо. "Електроният документ винаги се намира в някаква база данни и не е нужно да се ходи и да се купува четец. Към момента са закупени само два четеца, които се намират в Столична община, която е единствена, поискала достъп до базата данни. Тоест - шест, седем години не се използва, а ние си лепиме по стъклата. Това нещо става елементарно. Електронната база данни я има, камерата вижда номера, вижда кой е собственика, вътре всичко си го има", уточни той.

Проектът на Наредба е публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.