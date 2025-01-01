Огромно задръстване на АМ "Тракия" в посока София. За това сигнализират шофьори в социалните мрежи.



Тапата започва около 35 км на аутобана. Автомобилите изчакват на място.

Заради ремонта: Спират трафика от Пловдив към София по „Тракия“ четири пъти дневно

Причината за това е планиран ремонт – става дума за участъка между 24-и и 33-и километър на автомагистралата. На четири пъти в следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили, уведомиха по-рано от АПИ.



Шофирайте внимателно!