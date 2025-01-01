Имаме намаление на цената на потребителската кошница от 97 на 95 лева. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.

Изминалата седмица ни поднася пак изненади, подчерта председателят на ДКСБТ и уточни, че намалението но потребителската кошница се дължи на разликата в цената на банана и прасковата.

По думите му се наблюдава доста стабилен пазар с доста добро пазарно равновесие. "Същото явление са наблюдава и в търговията на дребно", добави той.

Иванов отбеляза и стабилизацията на цената на какаото и кафето.

След което той направи и седмичния обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците за периода 20 май – 13 октомври 2025 г.

На седмична база намаляват цените на доматите с 0,06 лв., на тиквичките с 0,10 лв., на лимоните с 0,29 лв., на динята с 0,09 лв. и на ябълките със 0,07 лв.

Картофите и бананите запазват цените си от миналата седмица.



Увеличение се наблюдава при краставиците с 0,05 лв., морковите с 0,03 лв., зелето с 0,03 лв., лукът с 0,05 лв., червен пипер с 0,14 лв., зелен пипер с 0,12 лв. и гроздето с 0,09 лв.



Сезонният плод, който тръгва със сезонно намаление, е лимонът.



При основните хранителни стоки поскъпват кашкавалът с 0,13 лв., пилешкото месо с 0,04 лв., сиренето с 0,11 лв., свинското месо със 0,07 лв., киселото мляко с 0,09 лв., прясното мляко с 0,02 лв. и яйцата с 0,01 лв.



Маслото продължава да има стабилна цена и запазва стойността си от миналата седмица.



Стоките, които намаляват своята цена, са ориз с 0,05 лв., фасул с 0,04 лв., захар с 0,04 лв., брашно с 0,03 лв. и олио с 0,05 лв. „Вариациите са малки, несъществени, като цяло – стабилен и устойчив пазар“, заяви председателят на ДКСБТ.



Относно 145-дневното наблюдение, се наблюдават следните тенденции:



► От 1,87 лв./кг в началото на периода, захарта към момента струва 1,70 лв./кг.

► Фасулът от 4,35 лв./кг в началото на периода, към момента се търгува на 4,21 лв./кг.

► Цената на ориза от 3,38 лв./кг е намаляла на 3,21 лв./кг.

► Брашно от 1,54 лв./кг, към момента струва 1,50 лв./кг.

► Олиото от 3,15 лв./л вече се търгува на 3,12 лв./л.

► Яйцата от 0,34 лв./бр. в началото на периода, са поскъпнали и струват 0,38 лв./бр.

► Кашкавалът от 18,60 лв./кг, към момента струва 18,06 лв./кг.

► Сиренето от 11,40 лв./кг е поскъпнало на 12,12 лв./кг.

► Маслото от 3,17 лв. за 125 гр. е поевтиняло и към момента се търгува на цена от 3,13 лв.

► От 1,43 лв. за 400 гр. цената на киселото мляко към момента е 1,44 лв.

► Прясното мляко от 2,36 лв./л е поевтиняло на 2,30 лв./л.

► Свинското месо от 10,27 лв./кг, към момента се търгува на цена от 10,15 лв./кг.

► Пилешкото месо от 6,75 лв./кг в началото на периода, е поскъпнало и към момента струва 7,01 лв./кг.

► Доматите от 2,47 лв./кг са поскъпнали на 2,60 лв./кг. Краставицата от 1,94 лв./кг е поскъпнала на 2,10 лв./кг.

► Картофите от 1,39 лв./кг сега се търгуват на цена от 0,97 лв./кг.

► От 1,70 лв./кг зелето се търгува на 0,97 лв.

► Морковите от 1,31 лв./кг са поевтинели на 1,22 лв./кг, а лукът – от 1,36 лв./кг е поевтинял на 1,01 лв./кг.

► Червеният пипер от 3,27 лв./кг в началото на периода, към момента струва 2,18 лв./кг, а зеленият пипер от 4,32 лв./кг е намалял на 1,95 лв./кг.

► От 1,35 лв./кг в началото на периода, към момента цената на тиквичките струва 1,22 лв.

► От 3,02 лв./кг цената на лимона се е увеличила на 3,97 лв.

► Бананът от 2,78 лв./кг вече се търгува на 2,77 лв./кг.

► Цената на гроздето от 3,66 лв./кг е поевтиняла и сега се търгува на 3,01 лв./кг.



Диня от 1,25 лв./кг в началото на периода, вече струва 0,56 лв./кг. „Динята вече излиза от сезона и най-вероятно другата седмица ще бъде извадена от списъка“, каза Иванов.



► Ябълката от 2,14 лв./кг е поскъпнала и се търгува на цена от 2,59 лв./кг. Председателят на ДКСБТ обясни, че ябълката последните 3 седмици е в период на спад, тъй като влязохме в период на масово предлагане и тук сезонният фактор си каза думата, независимо, че нашата реколта не е добра. „Общо взето наблюдаваме като цяло едно стабилизиране на цената и посока надолу“, добави той.



Иванов призова потребителите да пазаруват рационално и в никакъв случай да не участват в лоши търговски практики.