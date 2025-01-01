Службата на Европейската прокуратура във Венеция потвърди днес, че е започнала разследване на шест лица от Босна и Херцеговина по подозрения, че са осъществявали трансгранична корупция във връзка с изграждането на отсечка от автомагистрала по коридор Vc между унгарската столица Будапеща и босненския град Плоче, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Европейската прокуратура посочва в съобщение, че разследването се отнася до изграждането на участък от 35 километра между градовете Медаково и Поприкуше в посока Добой. Проектът е на стойност 340 милиона евро, като на 87 процента е финансиран от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), а останалите 13 процента са осигурени от бюджета на Босна.

ЕИБ е съобщила на Европейската прокуратура, че подозира за наличието на манипулация в процедурата за набавяне на консултантски услуги, свързани с магистралата, вероятно в полза на италианско предприятие, базирано във Верона.

Разследване във Венеция установява, че три обществени служители, представители на компанията, поела обществената поръчка, "Аутоцеста ФБиХ" (Autocesta FBiH), са предприели координирани действия за осигуряване на договор на италианска компания.

В разследването са включени директорът на компанията Денис Ласич, изпълнителният директор Асмир Джевлан, ръководителят на отдела за обществени поръчки Катица Вранкович и консултантът Елдар Търхул. Миналата седмица Ласич потвърди, че е запознат с разследването и отвхърли обвиненията като фалшиви.

Спорната дейност на компанията не попада за първи път в босненското медийно пространство. Ен 1 припомня, че през 2024 г. доклад потвърждава, че цената за изграждане на някои участъци от същата магистрала се е вдигнала с над 250 милиона евро. По думите на Ласич цената се е повишила заради разходи, направени още през 2018 г., както и заради пандемията от КОВИД-19 през 2020 г.

Медията припомня, че досега в Босна са изградени общо малко над 130 от 330 км планирана магистрала, чието изграждане е започнало преди близо 25 години.