Служителите на СДВР задържаха 62-годишен мъж от село Ресилово, заподозрян за хвърлянето на самоделно взривно устройство пред сградата на Районното управление в Дупница.

Инцидентът е станал снощи, малко след 20 часа. Двамата дежурни служители, намиращи се пред сградата, не са пострадали, нито са нанесени щети по паркираните в близост автомобили. След деянието извършителят е напуснал мястото с тъмен автомобил. Подробности по случая бяха представени от ст. комисар Светослав Григоров, директор на ОДМВР – Кюстендил.

Самоделен боеприпас избухна пред сградата на полицията в Дупница

Полицаите от РУ – Дупница са реагирали незабавно след инцидента - уведомено е ръководството на областната дирекция в Кюстендил, към района са насочени допълнителни сили и са предприети заградителни действия. Установен е контакт със съседните областни дирекции, а дежурният прокурор е бил своевременно уведомен. Координацията на действията между структурите на МВР е била поета от главния секретар на вътрешното министерство главен комисар Мирослав Рашков.

В хода на оперативната работа е установено, че извършителят се придвижва с лек автомобил „Шкода Октавия“. Около два часа по-късно той е задържан от служители на СДВР при опит да влезе в столицата. По време на пътуването с него е била и съпругата му. По-късно през нощта задържаният е предаден на Районното управление в Дупница, където е бил арестуван заедно със съпругата си със заповед за полицейско задържане.

При извършения оглед на автомобила са иззети множество вещи, имащи отношение към извършеното деяние. Събраните данни сочат, че мъжът се е подготвял предварително. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата. Назначени са експертизи, а разследването продължава.