Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов коментира във „Фейсбук“ оттеглянето на законопроекта на партията за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Проектът, внесен със сигнатура 51-554-01-178, е бил официално изтеглен на основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В публикацията си Трифонов остро разкритикува начина, по който законопроектът е бил представен и обсъждан публично, като подчерта, че повечето коментатори не са се запознали със съдържанието му.

„Между другото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури – и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание. Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов“, написа Трифонов.

Той изрази убеждението, че бившият премиер никога не е чел проектозакон и добави, че това е „друга тема“, но все пак показателна за нивото на политическата дискусия у нас.

По думите му в законопроекта не е ставало дума за ограничаване на свободата на словото, както бе коментирано в медиите, а за защита на личното пространство и достойнството на хората.

ИТН оттегли скандалния законопроект за намеса на медиите в личния живот

„Просто е абсурдно „Има такъв народ“ да иска подобно нещо. Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента“, обясни Трифонов.

Той подчерта, че авторите на проектозакона заслужават уважение, независимо че предложението е било оттеглено.

„Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа“, допълни лидерът на ИТН.

В края на публикацията си Трифонов цитира думите на покойния режисьор Рангел Вълчанов, когото определи като „велик човек“, с когото е имал честта да се познава:

„Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен.“

„И беше прав“, завършва постът на Слави Трифонов.