Между България и Германия стоят много силни връзки. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев след срещата с германския си колега Йохан Вадефул, който е на посещение в България."Това посещение показва близките отношения между двете държави в тези интензивни и сложни времена", добави той.

Георгиев посочи, че и български гражданин е бил освободен от "Хамас" в рамките на мирното споразумение с Израел.

България иска да привлече вниманието към Черно море, продължи външният министър, визирайки значението на региона в условията на руската агресия срещу Украйна. Сделката с „Райнметал“ е знак за нашето партньорство, подчерта той.

"Кандидатите за членство в ЕС трябва да спазват критериите и условията, с които сами са се съгласили. Трябва да се поддържа дух на добросъседство и да се спазват международните спогодби. Тук нямаме никакво разминаване, че западната ни съседка трябва да направи първа стъпка с промяната на конституцията", посочи Георгиев. Той напомни и важното значение на транспортен Коридор 8: "Той е основната връзка между Черно и Адриатическо море за НАТО".

От своя страна Йохан Вадефул заяви: "Черноморският регион е изключително важен за Германия. Подкрепяме евроинтеграцията на Западните Балкани, Молдова и Украйна - стъпка по стъпка, но в рамките на критериите за присъединяване. Самият ЕС трябва да е готов за разширяването. Присъединяването на Западните Балкани е важно и за стратегическото значение на България и позиционирането на България на Балканския полуостров. България и Европа ще бъдат по-силни, ако разширяването бъде изпълнено, каза той, като отново посочи необходимостта от изпълнение на договореностите.

"Трябва да обърнем внимание на случващото се навсякъде в Европа - кибератаки, саботажи, дронове. Германия и България са истински партньори в областта на сигурността. Искаме да задълбочим това сътрудничество. Трябва да се увеличи натиска върху Москва и в подкрепа на Украйна, за да стане по-силна", каза Вадефул.

Дипломатът подчерта, че енергетиката на Европа трябва да бъде независима от Русия. "Искаме да се застъпим заедно за разширяването на Европейския съюз, но и да бъдем способни по отношение на отбраната и икономическата сигурност. В лицето на България имаме прекрасен партньор", продължи той. "Много е важно Путин да разбере, че ние действаме координирано и целенасочено", каза още Вадефул и благодари, че българското правителство инвестира сериозно в отбраната. Германският министър каза, че бдителността е особено важна, и отбеляза и успеха при постигането на мир в Ивицата Газа и освобождаването на заложниците.