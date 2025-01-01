В дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП-МВР е извършена проверка на информации, разпространявани в социалните мрежи, съдържащи твърдения за въвеждане на режимно водоподаване от язовир „Йовковци“, считано от 1 октомври.

Проверката е извършена по повод постъпил сигнал, съобщиха от МВР. Установено е, че публикациите са подвеждащи и съдържат неотговарящи на действителността факти и обстоятелства, тъй като нито са обсъждани, нито съществуват планове за въвеждане на подобен режим на водоподаване.

Мътна вода потече от чешмите във Велико Търново, ВиК няма да изплати компенсации на гражданите (СНИМКИ)

В резултат на предприетите действия съдържанието е премахнато. Припомняме, че жители на Велико Търново сигнализираха за мътна и жълтеникава вода от чешмите през последните дни. Хората се притесняват за здравето си и настояват институциите да вземат мерки.

Причина за лошото качеството на водата е големият приток и повишените водни количества, довели до временно замътняване в част от мрежата.

Регионалната здравна инспекция увери, че водата не е опасна за здравето, но не е подходяща за пиене поради повишена мътност. Инспекцията препоръчва временно използване на бутилирана вода.

ВИК-Велико Търново няма да изплати компенсации на гражданите за лошото качество на питейната вода. От чешмите продължава да тече мътна вода.