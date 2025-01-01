Почина футболният фен Манчестър Юнайтед от Свищов, съобщава „24 часа“. Ексцентричният мъж, който десетилетия води съдебни дела, за да носи името на любимия тим в документите си, отишъл на гости на свой приятел в града, но внезапно му прилошало, паднал и издъхнал на място.

Тялото му е откарано за аутопсия в местната болница, която ще установи причината за смъртта.

62-годишният Манчестър - Марин Здравков Левиджов, даже си татуира на челото емблемата на "червените дяволи".

За нетипичната му личност и безкрайната му преданост към любимия футболен клуб има документален филм, създаден от Стефан Вълдобрев.